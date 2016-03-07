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بالفيديو.. الأمن التونسى يحاصر منزلا تحصن فيه 10 إرهابيين فى بن قردان

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بالفيديو.. الأمن التونسى يحاصر منزلا تحصن فيه 10 إرهابيين فى بن قردان بالفيديو.. الأمن التونسى يحاصر منزلا تحصن فيه 10 إرهابيين فى بن قردان
حاصرت قوات الأمن التونسية منزلا تحصن فيه 10 إرهابيين فى مدينة بن قردان، بعد محاولة تنفيذ عملية إرهابية على الحدود مع ليبيا، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وكانت قد قالت وزارة الداخلية التونسية أن القوات الأمنية والعسكرية قتلت اليوم الاثنين 21 مسلحا إرهابيا هاجموا مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا.

وأضافت الوزارة أن القوات تلاحق بعض المسلحين الآخرين وأنها أغلقت الحدود البرية مع ليبيا عند معبرى راس جدير والذهبية.

رئيس وزراء تونس يدعو وزيرى الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل بعد هجوم إرهابى

الجيش التونسى يقتل 10 مسلحين حاولوا الهجوم على مقرات عسكرية فى بن قردان

3 قتلى فى مواجهات بين مسلحين والجيش التونسى قرب الحدود مع ليبيا
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