آخر تدوينة لشهيد العريش على "فيس بوك": "تبرع لصندوق تحيا مصر"

دعا الشهيد ملازم حامد محمد عياد، ابن قرية حطيبة التابعة لقرية الزعفران التابعة فى مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فى آخر تدوينة له قبل استشهاده، الشعب المصرى بالمساهمة فى صندوق تحيا مصر والتبرع لصالحها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها تحت عنوان "صبح على مصر بجنيه".

وكتب الشهيد تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فى 26 فبراير الماضى، قبل استشهاده فى عملية إرهابية فى سيناء أمس، قائلاً "تخيل لو انت قابلت فى الشارع واحد غلبان طبعا هتديله جنيه.. لا وتخيل بقا إنك هتدى لمصر جنيه.. وهى هتساعد بيه كام واحد غلبان".

ونعى الشهيد، المجند الشهيد محمد رضا الشناوى، ابن قريته الزعفران الذى استشهد فى سيناء فى شهر ديسمبر الماضى، قائلاً: "البقاء لله فى شهيد البلد.. بس إحنا المفروض نزعل عليه ونفرحله .. بس كلمة بنقولها دايما.. حق رجالتنا مابيضعش هنجيبه بس إحنا مش هنعرف نحاسبهم لأن اللى بيحاسب الكل الله عز وجل، بس إحنا مهمتنا نوديهم لربنا يحاسبهم".

وشهدت قرية حطيبة التابعة لمركز الحامول، تظاهرة ضد الإرهاب والجماعة الإرهابية، لعدد كبير من شباب القرية وقرى مركز الحامول، رافعين لافتات ضد الإرهاب، و صور الشهيد الملازم أول حامد محمد عياد.

وردد المتظاهرون والمشيعون عددا من العبارات المنددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص من هؤلاء الخونة الذين باعوا وطنهم بأبخس الأثمان ،متأمرين على الشعب المصرى والشعب منهم براء.

فيما ينتظر أهالى قرية حطيبة، بمركز الحامول، فى محافظة كفر الشيخ، وصول جثمان الشهيد ملازم أول حامد محمد حامد عياد، الذى استشهد فى حادث إرهابى بسيناء أمس.

وتوجه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد الصيره السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد المستشار العسكرى للمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد بقريته .

وتوافد مئات المعزين مساء أمس، وحتى الساعات الأولى من الصباح لمنزل الشهيد لواجب العزاء، ومواساة الأسرة، وينتظر أهالى قرى الحامول، والزعفران، وصول جثمان الشهيد.

- أهالى كفر الشيخ يستعدون لتشييع جثمان شهيد العريش

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