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#في_إفريقيا – الأهلي بدون عاشور أمام ريكرياتيفو

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#في_إفريقيا – الأهلي بدون عاشور أمام ريكرياتيفو #في_إفريقيا – الأهلي بدون عاشور أمام ريكرياتيفو

قرر الجهاز الفني للأهلي عدم سفر لاعبه حسام عاشور إلى أنجولا رفقة بعثة الفريق لمواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني لاعب الوسط من شد في العضلة الخلفية حرمه من استكمال لقاء للمقاصة والذي انتهى بفوز الأهلي 2-1.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي غدا لأنجولا من أجل مواجهة ريكرياتيفو يوم 12 مارس.

وينضم عاشور إلى عمرو السولية الذي يغيب عن السفر لأنجولا سبب انضمامه متأخرا واستحالة قيده في دور الـ32 (طالع التفاصيل) ومحمد نجيب، الذي يعاني من تقلصات في عضلات الظهر.

ويستعد الأهلي من أجل محاولة الحصول على اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

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