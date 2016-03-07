أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السعيد عن مواجهة الشرطة والمصري لـ في الجول: حفظي لفكر حسام حسن؟ العميد ' متجدد '

Google+ Print
السعيد عن مواجهة الشرطة والمصري لـ في الجول: حفظي لفكر حسام حسن؟ العميد ' متجدد ' السعيد عن مواجهة الشرطة والمصري لـ في الجول: حفظي لفكر حسام حسن؟ العميد ' متجدد '

"عملي في جهاز حسام حسن من قبل لا يعطيني أفضلية في قراءة المباراة"، هكذا قال طارق السعيد الذي يساعد هاني رمزي المدير الفني للشرطة حين يواجه زميله الذي توج معه بكأس أمم إفريقيا 1998، حسام حسن، الذي يقود المصري البورسعيدي.

ويحتل الشرطة المركز الـ16 بـ15 نقطة، فيما يأتي المصري ثالثا بـ36 نقطة.

وقال طارق السعيد لـFilGoal.com قبل مباراة الجولة الـ21 من البطولة: "نواجه فريق يحتل المركز الثالث، ومن أفضل أندية الدوري هذا الموسم، لديهم جهاز فني على مستوى عالي ومن الواضح أن لاعبيه تم تجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل جيد".

وأضاف "نريد الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، موقفنا صعب للغاية".

وشرح " عملي في جهاز حسام حسن من قبل لا يعطيني أفضلية في قراءة المباراة، حسام حسن دائما متجدد الأفكار والخطط".

وواصل "في النهاية نحن أدوات مساعدة.. تنفيذ اللاعبين للتعليمات هو الأهم".

وعن تحسن مستوى الشرطة رفقة جهاز هاني رمزي قال "أعدنا هيكلة الفريق على الجانب التنظيمي والخططي، نثق أن لاعبي الشرطة جيدين وتقبلوا تغيير الخطط واستوعبوا الأمر".

وأكمل "قبلنا أن نجازف لأن لاعبي الشرطة جيدين، لابد أن نكون على قدر قرارنا".

وأتم "اللقاء صعب بالتأكيد، المصري يريد مواصلة ملاحقة الزمالك في المركز الثاني بعد فوزه أمس على المقاولون العرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع