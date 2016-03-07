السعيد عن مواجهة الشرطة والمصري لـ في الجول: حفظي لفكر حسام حسن؟ العميد ' متجدد '

"عملي في جهاز حسام حسن من قبل لا يعطيني أفضلية في قراءة المباراة"، هكذا قال طارق السعيد الذي يساعد هاني رمزي المدير الفني للشرطة حين يواجه زميله الذي توج معه بكأس أمم إفريقيا 1998، حسام حسن، الذي يقود المصري البورسعيدي.

ويحتل الشرطة المركز الـ16 بـ15 نقطة، فيما يأتي المصري ثالثا بـ36 نقطة.

وقال طارق السعيد لـFilGoal.com قبل مباراة الجولة الـ21 من البطولة: "نواجه فريق يحتل المركز الثالث، ومن أفضل أندية الدوري هذا الموسم، لديهم جهاز فني على مستوى عالي ومن الواضح أن لاعبيه تم تجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل جيد".

وأضاف "نريد الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، موقفنا صعب للغاية".

وشرح " عملي في جهاز حسام حسن من قبل لا يعطيني أفضلية في قراءة المباراة، حسام حسن دائما متجدد الأفكار والخطط".

وواصل "في النهاية نحن أدوات مساعدة.. تنفيذ اللاعبين للتعليمات هو الأهم".

وعن تحسن مستوى الشرطة رفقة جهاز هاني رمزي قال "أعدنا هيكلة الفريق على الجانب التنظيمي والخططي، نثق أن لاعبي الشرطة جيدين وتقبلوا تغيير الخطط واستوعبوا الأمر".

وأكمل "قبلنا أن نجازف لأن لاعبي الشرطة جيدين، لابد أن نكون على قدر قرارنا".

وأتم "اللقاء صعب بالتأكيد، المصري يريد مواصلة ملاحقة الزمالك في المركز الثاني بعد فوزه أمس على المقاولون العرب".