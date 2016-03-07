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فان جال: على الحكام معرفة اللاعبين جيدا.. طرد ماتا كان قاسيا

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فان جال: على الحكام معرفة اللاعبين جيدا.. طرد ماتا كان قاسيا فان جال: على الحكام معرفة اللاعبين جيدا.. طرد ماتا كان قاسيا

اعترض لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد على طرد الحكم للاعبه خوان ماتا خلال مباراة وست بروميتش ألبيون.

وكان خوان ماتا قد تحصل على إنذارين في أقل من 3 دقائق في مباراة خسرها فريقه بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح فان جال عقب المباراة "حينما تشهر بطاقة صفراء ثانية للاعب تعلم أنه أخطأ سابقا عليك أن تضع هذا في عين الاعتبار، أنت تفسد الفريق".

وأضاف "لكن الحكم عليه أن يعلم من ارتكب الخطأ، خوان ماتا لم يؤذي يوما خصما، سألته عن عدد المرات التي تحصل خلالها على بطاقات حمراء في مسيرته فأجابني أن هذه المرة هي الأولى. لقد افترضت هذا أيضا".

واستطرد مدرب برشلونة السابق "عليك ان تعلم شخصية اللاعبين، هذا ما يجعل الحكم أفضل، هو يعلم اللاعبين بطريقة أفضل، ويعلم الكثير عن اللعبة بطريقة أفضل".

وتابع الهولندي "هل دائما أي خطأ يتسبب ببطاقة صفراء؟ رأيت أول 3 تدخلات بواسطة وست بروميتش على لاعبينا، لم يمنح أي بطاقة صفراء، القرار كان نقطة تحول في خط سير المباراة".

الجدير بالذكر أن رصيد مانشستر يونايتد تجمد عند 47 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن وست هام يونايتد في المركز الخامس و5 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الرابع.

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