تفاصيل اليوم السادس من أسبوع الموضة في باريس!

مازالت الابداعات مستمرة ضمن أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2016-2017، حيث وفي اليوم السادس قدمت كل من دار "جيفنشي" Givenchy، ودار "سيلين" Celine، ودار "بالنسياغا" Balenciga مجموعاتهم الجديدة والتي كان فيها الكثير من الأفكار المبدعة والمبتكرة.

والبداية كانت مع دار "بالنسياغا" Balenciaga التي شهدت تغّير هذا الموسم بعد أن استقال المدير الابداعي "الكسندر انغ" Alexander Wang واستلم مكانه المدير الابداعي الجديد "ديمنا غفاساليا" Demna Gvasalia، وقد بدا كل شىء في المجموعة وقد تضخّم حجمه ان كان المعاطف، أو القصّات التي أبرزت منطقة الورك، أو السلاسل التي تدلّت من النظارات الشمسية، أو حقائب اليد والكنزات الصوفية، كما جمع بين النمط الفاخر المُترف، وبين أسلوب الشارع الحيوي والعصري بطريقة ذكية ومبتكرة.

ومن ثم كانت مجموعة دار "سيلين" Celine التي قدمتها المديرة الابداعية "فوبي فيلو" Phoebe Philo، وكالعادة فقد استكملت المجموعة عناصر الدار، وطريقة "فيلو" Philo في تنفيذ القطع وقد لاحظنا القصّات النظيفة، والتصاميم العملية التي تناسب المرأة العصرية. كما التدرجات اللونية الترابية الهادئة مع مجموعة مميزة من حقائب اليد الجلدية، والأحذية التي فضّلت أن تكون صيفية في فصل الشتاء.

وفي ختام اليوم كان عرض دار "جيفنشي" Givenchy وقد أبدع المدير الابداعي "ريكاردو تيشي" Riccardo Tisci مرة أخرى في تقديم مجموعة غنية استوحاها هذه المرة من الحضارة الفرعونية العريقة، ومن الرسومات والأشكال التي توافقت وهذه الحقبة، كما لم تخلو من الطابع العسكري، أو من النمط الدراماتيكي الغامض، كما أن نقشة النمر كانت واضحة وبقوة ولاسيما في نهاية المجموعة.

الكثير من الابداعات ترافقت واليوم السادس من أسبوع الموضة في باريس، وبانتظار المزيد في الأيام المقبلة.