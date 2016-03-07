8 إطلالات بالجينز اعتمديها هذا الموسم

صيحة الجينز من أكثر صيحات الموضة رواجاً في هذا الموسم، وهي تعتبر أساساً من الصيحات التي لا تزول ولا تخرج من الموضة أبداً، كما أنها المفضّلة بالنسبة إلى النساء، بفضل ما تُتيحه من إمكانية لارتدائها من الصباح إلى المساء، واعتمادها في الإطلالات الصباحية والمسائية أيضاً.

ألوان مشرقة و طبعات متنوعة في إطلالات الشوارع من ميلان

في هذا الموسم، قدّم مصمّمو الأزياء موضة الجينز بطرق عصرية ومختلفة، وقد رأيناها تنتشر على مختلف أنواع الملابس من الفساتين، إلى القمصان، ثم السترات والسروايل والتنانير أيضاً. وقد تنوّعت ألوان الجينز بين الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، والأبيض، أو الرمادي والأسود أيضاً.

وأحياناً دمجت مع قماش الجينز أقمشة أُخرى، أو زينتها الاكسسوارت المعدنية أو التطريزات والرسومات والطبعات الملونة.

وقد شاهدنا أجمل تصاميم الجينز في هذا الموسم لدى كل من "بالمان" Balmain، و "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، و "كينزو" Kenzo، و "ميو ميو" miu miu، و "مايكل كورس" Michael Kors، وغيرهم.

أما بالنسبة إلى طرق ارتداء صيحة الجينز في هذا الموسم فهي كثيرة ومتنوعة. مثلاً: بإمكانك اختياره على تنورة ضيّقة أو واسعة مع قميص حريري لإطلالة أنيقة، أو بإمكانك أن تختاريها على فستان قصير مع حذاء من دون كعب لإطلالة كاجوال صباحية، أو من الممكن أن تدخلي صيحة الجينز في إطلالتك من خلال السترة، التي تناسب مختلف أنواع الملابس؛ وهناك الـ جامب سوت Jumpsuit من هذا القماش ، طبعاً، وهو رائج جداً، و بإمكانك دائماً أن ترتدي الجينز بالطريقة التقليدية على سروال مع تيشيرت قطنية أو مع توب رسمية، حسب المناسبة.

بالتأكيد، فإنّ كلّ واحدة منا تمتلك الكثير من هذا القماش في الخزانة، ونصيحتي لك هي أن تعيدي استثمارها في هذا الموسم، عبر ارتدائها بطريقة مختلفة، وعصرية، وجذّابة، حتى تكوني مواكبة للموضة دائماً بأسلوب بسيط وأنيق.

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