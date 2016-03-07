تأجيل إعادة محاكمة بديع ومتهمي «غرفة عمليات رابعة» لـ 20 مارس لاجراءات الرد

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 20 مارس الجارى ، لإتخاذ اجراءات رد المحكمة.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة، قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى أبريل الماضى، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، فضلا عن معاقبة بقية المتهمين فى القضية، بالسجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.