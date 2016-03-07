انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مخيمات الإيواء بجوار مستشفى الخانكة

أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة الخانكة، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب الحريق فى عدد من مخيمات الإيواء المتواجدة بجوار مستشفى الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء على عبد المقصود، مدير الحماية المدنية، بالواقعة وانتقلت على الفور 7 سيارات إطفاء برئاسة اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين اتهام النيران لـ 49 خيمة دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- السيطرة على حريق مخيمات الخانكة دون إصابات أو خسائر بشرية