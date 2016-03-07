دفاع المتهم بقتل "دربكة" يطالب بإدخال ضباط من الداخلية كمتهمين بالقضية

استمعت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة لثانى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمداً فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، إلى طلبات دفاع المتهم قبل رفع الجلسة.

وطلب دفاع المتهم رقيب الشرطة، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على المتهم لبيان ساعة وتاريخ بتر "عقلة" من سبابة اليد اليمنى، كما طالب إضافة متهمين جدد للدعوة، وهم كل من محمد سيد قطب، وأحمد رفعت وأحمد سيلمان، لشروعهم فى قتل المتهم، وإحداث إصابة عاهة مستديمة للمتهم قبل وقوع الحادث.

كما طلب إدخال متهم آخر وهو النقيب فرح ناجى والقوة المرفقة له للإدلاء بواجبات الوظيفة فى حماية المتهم عقب حدوث الواقعة، وتسليم المتهم لأهلية المجنى عليه، مما أصابه بإصابات بالغة، والواردة بالتقرير المرفق من الدكتور المعالج الإطلاع على التقارير الطبية المقدمة بجلسة اليوم لبيان النواحى الفنية الواردة به.

كما قدم دفاع قتيل الدرب الأحمر "دربكة" بجلسة اليوم فيديوهات للمتهم بعد دقائق من الواقعة يؤكد حالته عقب إصابته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وعلاء الدين كمال.

>وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الميرى.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه، والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.

- الأمن المركزى يؤمن المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر وتمنع المتواجدين من رؤيته