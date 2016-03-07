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بسبب ميسي ورونالدو.. نيجيري يقتل صديقه في الهند

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بسبب ميسي ورونالدو.. نيجيري يقتل صديقه في الهند بسبب ميسي ورونالدو.. نيجيري يقتل صديقه في الهند

(إفي) قتل مواطن نيجيري أحد أصدقائه بسبب جدل حول من يكون أفضل لاعب في العالم، من بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال حفل عيد ميلاد الضحية في مدينة مومباي الهندية، وفقا لما قاله مصدر من الشرطة اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن الشابين يحملان الجنسية النيجيرية، حيث كان الاثنان يحتفلان بعيد ميلاد أحدهما الـ34 في شقته بغرب مومباي، وقد تجادلا أمس الأحد حول الأفضل بين كريستيانو نجم ريال مدريد وميسي نجم برشلونة.

وقال مصدر من الشرطة إن الشاب الذي كان يحتفل بعيد ميلاده يدعى أوبينا وهو من عشاق كريستيانو رونالدو وقد ألقى على صديقه -نوابو (24 عاما)- كوب زجاج ولكن الكوب أخطأه واصطدم في الحائط ثم كسر.

حينها قام نوابو، عاشق ميسي، بأخذ قطعة من الزجاج الكسور ثم ذبح صديقه الذي مات غريقا في دمائه.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد تلقيها بلاغا من الجيران ثم اعتقلت نوابو بتهمة القتل.

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