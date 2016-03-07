بالصور.. الأمن المركزى يؤمن المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر وتمنع المتواجدين من رؤيته

ظهر رقيب الشرطة مصطفى محمود المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مرتديا زى مدنى "تى شيرت" أبيض بخطوط عريضة لونها أخضر، وذلك أثناء جلسة محاكمته فى القضية.

وقامت قوات الأمن المسأولة عن تأمين قاعة المحكمة، بتأمينه والوقوف أمام قفص الاتهام المودع به،أثناء انعقاد ثان جلسات محاكمته، لمنع المتواجدين سواء من وسائل الإعلام أو أهالى القتيل من رؤيته، فيما تواجد أمين شرطة داخل القفص برفقه المتهم المودع قفص الاتهام .

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات، التى باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميرى.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.

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