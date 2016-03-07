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"المرور" تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وإعادة ترخيصها بالمنوفية

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"المرور" تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وإعادة ترخيصها بالمنوفية "المرور" تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وإعادة ترخيصها بالمنوفية
تمكنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التحصل على السيارات المسروقة، وإعادة ترخيصها مرة أخرى منسوبة لشركة إيتامكو وترخيصها بمرور منوف، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لمباحث المرور تفيد قيام أشخاص بتسهيل أوراق تراخيص السيارات المسروقة بوحدة مرور منوف بمحافظة المنوفية وإعادة تراخيصها مرة أخرى.

وبتقنين الإجراءات تبين صحة الواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى المكان المتحرى عنه، وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص وبحوزتهم 70 ملف ترخيص لـ70 مركبة مسروقة، وتم ترخيصها بمستندات مزورة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمتهمين وأمر مساعد الوزير للمرور بإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ باقى الإجراءات القانونية.


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