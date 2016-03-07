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الإعلامى مايكل مورجان: شهادات بلادى للمصريين بالخارج الأكثر ربحا

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الإعلامى مايكل مورجان: شهادات بلادى للمصريين بالخارج الأكثر ربحا الإعلامى مايكل مورجان: شهادات بلادى للمصريين بالخارج الأكثر ربحا
قال الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكى، والمقيم بالولايات المتحدة أن شهادات بلادى للمصريين بالخارج تحتفظ للمودعين من خارج القطر المصرى بفوائد ضخمة مقارنة بنظيرتها فى البنوك الأمريكية" .

وأكد مورجان لليوم السابع أن تخوفات البعض من بنود معاهده الـ "فاتكا"التى تنص على ضرورة تقديم تقرير من اى مواطن أمريكى عن المكاسب والأرباح التى يتحصل عليها خارج الولايات المتحدة أو داخلها، هى تخوفات لا أساس لها، لان الفوائد المعتمدة فى الولايات المتحدة على اى أموال لا تتعدى الـ 5%، وبالتالى فان الفوائد التى يتكسبها المودعين لشهادات بلادى حتى لو تم اختصام الفوائد الأمريكية منها سيظل المكسب قائما، لان الفائدة على الشهادات تصل إلى ما يزيد عن 5% على إجمالى قيمة الشهادات".

وأضاف مورجان "بحسبة بسيطة يمكن اكتشاف الفائدة المالية المرتفعة بعد خصم الضرائب، هذا فضلاً عن القيمه المعنوية التى تتمثل فى مساندة الاقتصاد المصرى فى مرحلة حرجة تمر بها ومساعدة بلدنا واجبة وليست تفضلا منا، خاصة أن الشهادات لها خصائص مميزة ضمنها البنك المركزى المصرى اذ منح لمالكى الشهادات الحق فى تحويل مبالغ الاسترداد والعائد بالدولار الأمريكى إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل، وبدون تحصيل أى مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من البنك الأهلى المصرى، كما يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى ".

وأشار مورجان إلى أن مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" توقعت فى تقرير لها أن تصل حصيلة بيع شهادات الادخار الدولارية إلى حوالى 2 مليار دولار.

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