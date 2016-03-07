عامل بمستشفى يقتل سائقا لرفض تواجده برفقة أحد المرضى فى الإسكندرية

لقى سائق مصرعه فى مشاجرة نشبت مع عاملين بمستشفى الوفاء غرب الإسكندرية، لرفضهم تواجد أحد مرافقى أحد المرضى بالمستشفى.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوجود مشاجرة ومتوفى داخل مستشفى خاصة بمنطقة البيطاش بين كل من "محمود . م" 25 سنة سائق مصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفى، و"أحمد . ح" 19 سنة سائق، و"حسن . ا" 24 سنة سائق، و"أحمد. ح" 19 سنة بائع، وبين "توحيد .م "30 سنة، و"ياسين. س" 26 سنة " عاملان بالمستشفى مقيمان دائرة القسم، بسبب اعتراض الطرف الثانى على تواجد أفراد الطرف الأول داخل المستشفى لمرافقة أحد المرضى تعدى خلالها الخامس على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وقام أفراد الطرف الأول بإحداث تلفيات بالمستشفى عبارة عن تهشيم زجاج أربعة أبواب وزجاج واجهة المستشفى من الخارج، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الخامس الأداه المستخدمة، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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