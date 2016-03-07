أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء الجلسة الصباحية للبرلمان بعد تأخر ساعة

Google+ Print
بدء الجلسة الصباحية للبرلمان بعد تأخر ساعة بدء الجلسة الصباحية للبرلمان بعد تأخر ساعة
بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأثنين، برئاسة د. على عبد العال، لاستكمال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

يأتى ذلك بعد تأخر الجلسة لمدة ساعة عن الميعاد المقرر البدء فيه، حيث الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأثنين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء خلال جلسة اليوم من إقرار مشروع قانون اللائحة تمهيداً لإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

علاء عبد المنعم يطالب رئيس البرلمان بإسقاط عضوية مرتضى منصور
>

غادة والى: توصيات مؤتمر "العدالة الجنائية" سترفع لمجلس النواب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365