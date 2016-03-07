بدء الجلسة الصباحية للبرلمان بعد تأخر ساعة

بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأثنين، برئاسة د. على عبد العال، لاستكمال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

يأتى ذلك بعد تأخر الجلسة لمدة ساعة عن الميعاد المقرر البدء فيه، حيث الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأثنين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء خلال جلسة اليوم من إقرار مشروع قانون اللائحة تمهيداً لإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

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