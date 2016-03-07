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مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لبطلان العضوية بلائحته الداخلية

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مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لبطلان العضوية بلائحته الداخلية مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لبطلان العضوية بلائحته الداخلية
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة الآن، برئاسة د. على عبد العال، على المواد المنظمة لبطلان عضوية أعضاء مجلس النواب، بمشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.

وجاء نص المواد كالتالى:
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> المادة 387: "مستحدثة": "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم".

المادة 388: "مستحدثة": إذا عين أحد أعضاء المجلس فى أو فى أى منصب آحر مما ذكر فى المادة 355 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

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