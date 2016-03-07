حبس 8 عناصر إرهابية جديدة 15 يوما فى اتهامهم باغتيال هشام بركات

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 8 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات 15 يوما، على ذمة التحقيق.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أصدر قرارا بحبس 6 إرهابيين بالأمس 15يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

باشر التحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول طوال ليلة أمس ووصدر القرار صباح اليوم.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات مساء يوم السبت الماضى، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

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