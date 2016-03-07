أهالى قتيل الدرب الأحمر يقتحمون محكمة التجمع لحضور جلسة محاكمة رقيب الشرطة

أقتحم العشرات من أهالى سائق الدرب الأحمر "دربكة" والذى قتل على يد مصطفى محمود رقيب شرطة اليوم، محكمة التجمع الخامس، لحضور جلسة المحاكمة.

وقامت قوات الأمن المسئولة عن تأمين قاعة المحكمة بالسيطرة على الموقف وتأمين الحاضرين والوقوف أمام قفص الاتهام المودع به، أثناء انعقاد جلسة محاكمته، لمنع المتواجدين سواء من وسائل الإعلام أو أهالى القتيل من رؤيته، فيما تواجد أمين شرطة داخل القفص برفقة المتهم المودع قفص الاتهام .

الأمن المركزى يؤمن المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر وتمنع المتواجدين من رؤيته