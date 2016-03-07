إحالة الطعن علي بطلان لائحة الجزاءات الموقع علي «شركات المحمول» لـ«المفوضين»

أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من الممثل القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منصف سليمان، لإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات، التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل “شركات المحمول” لهيئة المفوضين، وحددت جلسة 16 مايو لاستئناف نظر الطعن.

وقال الطعن إن الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذي يترتب على استصدار قانون او قرار تشريعي بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة.