إصدار 13 رخصة مباني وتحرير 51 محضر تمويني بالغنايم في أسيوط‎

أمر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة بمتابعة حملات النظافة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتجويد جميع الخدمات المقدمة للأهالي، صرح بذلك محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط.

وقال «فهمي»، إنه بناءً على ذلك قام مركز ومدينة الغنايم بأسيوط بتحرير 51 محضر تمويني ونظافة وبيئة وإزالة 28 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالإضافة إلى إصدار 13 رخصة مباني وتركيب مرافق لبعض المنازل خلال 10 أيام.

وقال رئيس المدينة إنه تمت إزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة و6 حالات تنظيم بالإضافة إلى إصدار 10 قرارات إزالة تنظيم للمخالفين وجاري استكمال الإجراءات لتنفيذها.

من ناحية أخرى أشار محمد فهمي إلى أنه تم تحرير 42 محضر تمويني لأصحاب المخابز ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارة تموين الغنايم ومركز الشرطة وتنوعت المحاضر ما بين تجميع إسطوانات بوتاجاز وبيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إعلان عن أسعار وعدم مزاولة نشاط ونقص، كما أنه تم تحرير 5 محاضر بيئة و4 محاضر نظافة.

كما أنه تم ضبط أحد المواطنين والمقيم بقرية المشايعة، حيث أنه قام بتصنيع كميات من الردة المغشوشة والسماد وبعض المنظفات الصناعية وتلاحظ وجود العديد ماكينات التصنيع والموازين والعبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وعمل محضر وإحالته للتحقيق، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تركيب مرافق “مياه – كهرباء” لـ 5 وإصدار 13 رخصة مباني ورخصة محل تجاري.

وأضاف «فهمي انه يتم رفع المخلفات بالمدينة والقري التابعة للمركز من خلال حملات النظافة بصفة يومية وإجمالي مايتم رفعه يوميا حوالي 50 طن يوميا وتضم عدة مناطق بقريتي دير الجنادلة والعزايزة ومدرسة الغنايم والجمعية الزراعية بالغنايم والنصيرات والعداوية.