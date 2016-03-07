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«الصحة»: لبن الأطفال متوافر.. والمخزون يكفي أربعة أشهر ونصف

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«الصحة»: لبن الأطفال متوافر.. والمخزون يكفي أربعة أشهر ونصف «الصحة»: لبن الأطفال متوافر.. والمخزون يكفي أربعة أشهر ونصف

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، أن التقرير الفني النهائي الخاص بالممارسة المحدودة لتوريد الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، جاري عرضه على لجنة البت واعتماده.

ومن المقرر، وفقًا لما ذكره بيان وزارة الصحة والسكان، أن يتم الفض المالي والممارسة في الأسعار المقدمة من الشركات المقبولة فنيًا يوم 13 مارس الجاري، وذلك في حالة عدم ورود شكاوى خاصة بالتقرير الفني.

وأشار “راضي”، إلى أن التقرير الفني النهائي ورد في الـ3 من مارس 2016 م، حين انتهى إلى رفض 3 أصناف مقدمة من إحدى الشركات المتقدمة للممارسة.

وأضاف الوزير، أن تم قبول العرض المقدم من الثلاث شركات بـ 6 أصناف ألبان أخرى.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن الألبان متوافرة ولا يوجد نقص بالأسواق، مضيفًا أن المخزون يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أنه ” لا صحة لما أثير حول توريد ألبان للأطفال حديثي الولادة بمواصفات خاصة تصنع خصيصًا لجمهورية العربية، ولا تُباع في بلد المنشأ”.

 

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