رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«العموم البريطاني» يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى برئاسة ”كريسبن بلانت” رئيس لجنة الشئون الخارجية ، قادما من لندن فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها آخر تطورات المنطقة ودعم العلاقات البرلمانية بين مصر وبريطانيا.

وقالت مصادر أمنية شاركت فى استقبال “بلانت” إن المسئول البرلمانى البريطاني , يلتقى خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات البرلمانية المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا, ودعم الحوار المصرى البريطانى خلال الفترة المقبلة ، وبحث آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط ودعم التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.