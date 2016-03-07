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رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«العموم البريطاني» يصل القاهرة

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رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«العموم البريطاني» يصل القاهرة رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«العموم البريطاني» يصل القاهرة

7 مارس 2016 | 12:19 مساءً

كريسبن بلانت، رئيس لجنة الشئون الخارجية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى برئاسة ”كريسبن بلانت” رئيس لجنة الشئون الخارجية ، قادما من لندن فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها آخر تطورات المنطقة ودعم العلاقات البرلمانية بين وبريطانيا.

وقالت مصادر أمنية شاركت فى استقبال “بلانت” إن المسئول البرلمانى البريطاني , يلتقى خلال زيارته مع عدد من  المسئولين والشخصيات البرلمانية المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا, ودعم الحوار المصرى البريطانى خلال الفترة المقبلة ، وبحث  آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط ودعم التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.
2016-03-07

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