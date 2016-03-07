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نزول المشيمة وخطرها على الحمل

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نزول المشيمة وخطرها على الحمل نزول المشيمة وخطرها على الحمل

الخميس 03-03-2016 16:50

المشيمة هي شريان الحياة الذي يربط بين الجنين وأمه، ويظل متصلاً به حتى موعد الولادة وانفصاله عن رحمها، ولكن مشكلة طارئة قد تحدث بالمشيمة، وهي نزول المشيمة، أو ما يعرف بالمشيمة المعيبة.

الدكتور استشاري النساء الولادة عدلي الحاج تناول هذا الموضوع ومخاطره، ومخاوف الحوامل بشأنه في النقاط التالية:
• تحدث حالة هبوط المشيمة قبل بلوغ الحمل 20 أسبوعاً بسبب صغر حجم جوف الرحم.
• مع تقدم الحمل يكبر الرحم، فتنسحب المشيمة للأعلى.
• ولذلك فإن حالة هبوط المشيمة في الشهر الرابع "الأسبوع العشرين" أمر غير مقلق.
• يحدث القلق عندما تكون المشيمة عند فوهة الرحم؛ حيث من الممكن أن تؤدي لحالة من النزف قبل الولادة، ويستلزم الولادة بالولادة القيصرية.
• لا يمكن أن نطلق على حالة المشيمة أنها حالة نزول إلا إذا استمرت بعد العشرين أسبوعاً.
• في حال حدوث هذه الحالة يجب أن تمتنع عن الجماع.
• ويجب أن تتجنب الوقوف الطويل أو الجلوس الطويل.
• البعد عن الأعمال المتعبة في البيت أيضاً؛ حتى تمر فترة العشرين أسبوعاً.

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سيدتي