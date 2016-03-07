8 طرق لتلدي بسهولة

طالما شاهدنا الشغالة في الأفلام العربية، التي ترفع أثاث البيت عن البلاط، وتضع الماء والمعجون في الدلو، وتحضر خرقة بالية، وتغمرها في الدلو حتى تبتل وتقوم بعد ذلك بمسح البلاط بعد أن تحني ظهرها، وتمد يديها أماماً، وتقوم بهذه الحركة يميناً وشمالاً، وترجع إلى الوراء وهي ممسكة بـ"ممسحة البلاط"، وتعاود الكرة ثانية، وأحياناً كثيرة يصطدم بها سكان العمارة، وهي تنظف درج العمارة "تسييق السلم"، وهي مهنة طالما احتقرها البعض ودعت لها الحاجة ....

ولكن الآن عليك أن تقومي بدور شغالتك وتفعلي الآتي:



1 - في الشهر الأخير عليك بمسح البلاط بطريقة الشغالة مرة كل أسبوع، أو مرتين أسبوعياً.

2 - ينصح بهذه الطريقة للحوامل اللواتي يعانين من عدم نزول الطفل للحوض حتى موعد الولادة.

3 - ينصح به للمولود الذي لا زال رأسه للأعلى، ولم يستدر للأسفل؛ لكي يخرج بالوضع الطبيعي.

4 - هذه الطريقة صالحة للوقاية من العملية القيصرية

_ تعمل هذه الطريقة على تسهيل الولادة الطبيعية بدرجة كبيرة، وغير متوقعة.

5 - يقرر بعض الأطباء أن بعض النساء يطلب منهن في حال تعسر الولادة العودة للبيت، والقيام بمسح البلاط ثم العودة للمشفى.

6 - يشبه تمرين مسح البلاط تمريناً خاصاً باليوجا.

7 - كما أن هذا الوضع يشبه ركوع الصلاة، ولكن بحاجة للحركة للناحيتين والتراجع للخلف.

8 - هذه الطريقة أثبتت طبياً فائدتها في توسيع مجرى الولادة.

9 - تقي الأم من الشق الجراحي"الخياطة في العجان وآلامها".

والآن هل ستقبلين بعملية قيصرية، أم ولادة متعسرة وأنت تقومين بدور الشغالة، وتضعين على رأسك إيشارب بـ"أوية"، وتمضغين اللبان وتمسحين البلاط، وأنت تغنين أغنية شعبية سمعتها من شغالتك؟