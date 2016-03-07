إكرامي يعود للأهلي في أنجولا

بات شريف إكرامي حارس الأهلي جاهزا لحماية العرين الأحمر ضد ريكرياتيفو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

إكرامي يعود لحراسة عرين الأهلي بعدما أنهى تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان إكرامي صاحب الـ32 عاما قد خرج مصابا من لقاء الأهلي وغزل المحلة في الجولة الـ19 من الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي غياب إكرامي، تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي 2-2، وفاز 2-0 على بتروجيت و2-1 على مصر للمقاصة.

ويحل الأهلي ضيفا على ريكرياتيفو الأنجولي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسيتجه الفريق لأنجولا يوم الثلاثاء.