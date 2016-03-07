جمال علام: سأدعم أبو ريدة لخلافتي في الجبلاية.. لكنني أرفض دخول قائمته

أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه لهاني أبوريدة لكي يكون رئيس اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة، ورفض أن يتولى أي منصب في قائمته.

وكان هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو لجنة الاتحاد الأفريقي التنفيذية لكرة القدم، قد أكد أنه سيترشح لرئاسة الاتحاد المصري في الانتخابات المقبلة.

ودافع علام عن مجلس الجبلاية الحالي تجاه من يصفونه بالفاشل بسبب كثرة إخفاقات ومشاكل الكرة المصرية.

وصرح علام لقناة أون تي في قائلا:"مجلسنا يتعرض للهجوم منذ أول يوم تسلمنا خلاله مهمتنا رغم أننا بدأنا العمل في ظل توقف النشاط الكروي بالكامل، الهجوم المستمر يشعرنا بالإحباط رغم أننا وضعنا خريطة للمسابقات المحلية لعدة أعوام مقبلة".

وتابع "في حالة ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة، فسأكون أول الداعمين له ولن أترشح، وإذا ما طلب مني التواجد في قائمته سأعتذر وسأبلغه بدعمي ولكن من الخارج".

واستطرد رئيس اتحاد كرة القدم المصري "أديت مهمتي بنجاح طوال فترة رئاستي وأرفض الدخول في قائمة أبو ريدة كعضو بعد أن كنت رئيسا للاتحاد، لا أعرف ما المطلوب من مجلسنا ليكف النقاد عن الهجوم علينا".