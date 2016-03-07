في_إفريقيا - جيلبرتو لـ في الجول: هجوم ريكرياتيفو أقوى خطوطه.. والأهلي لن يكون في نزهة

يرى نجم الأهلي السابق جيلبرتو أن ناديه القديم لن يكون في نزهة حين يلاقي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في بداية مشواره الإفريقي.

جيلبرتو الذي لعب للأهلي بين عامي 2002 و2010 يعمل حاليا كإداري في فريق بنفيكا لواندا الأنجولي بعدما أعلن اعتزاله الكرة في العام الماضي، لذا فهو يعرف جيدا قدرات بطل أنجولا والذي يشكل العقبة الأولى في طريق الأهلي حين يلتقي الفريقان في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد جنب اللعب في الدور التمهيدي، وهو الذي تجاوزه ريكرياتيفو دو ليبولو على حساب ريسنج كلوب دي موكوموسينج من غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابا وإيابا وبنتيجة 9-1 في المجموع.

تعرف أكثر على ريكرياتيفو

ويطير الأهلي الثلاثاء إلى أنجولا لملاقاة ريكرياتيفو دو ليبولو يوم السبت المقبل، قبل أن يستقبل مباراة الإياب بعدها بثمانية أيام في استاد برج العرب على الأرجح.

FilGoal.com تواصل مع جيلبرتو للحديث حول فريق بلاده ، الذي يرى الأنجولي أنه قادر على إرهاق الأهلي كثيرا في هذا الدور.

وقال جيلبرتو "ريكرياتيفو دو ليبولو فريق جيد للغاية وهو أفضل فرق أنجولا في الوقت الحالي بعدما فاز ببطولة الدوري في آخر عامين عن جدارة".

وكان ريكرياتيفو دو ليبولو قد حقق لقب الدوري الأنجولي في عام 2015 للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

جناح الأهلي السابق أضاف "ريكرياتيفو لديه جهاز فني برتغالي عال المستوى بقيادة جواو كوستا، وكل معاونيه من البرتغاليين. الفريق يتميز بالسرعة والارتداد القوي في الهجوم والدفاع".

#في_إفريقيا – تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي ضد ريكرياتيفو

وأضاف الجناح الأيسر المعتزل "ريكرياتيفو يطبق طريقة 4-4-2 بشكل صريح، ويؤمن مدربه كوستا بالعمل الجماعي للاعبين. كثرة المحترفين تتيح له خيارات عديدة".

ويملك ريكرياتيفو ليبولو ما يقرب من 12 لاعبا محترفا في تشكيلته من البرتغال وفرنسا والبرازيل والرأس الأخضر والكاميرون، من بينهم بعض اللاعبين الذين يعودون لأصول أنجولية إلى جانب جنسياتهم الأخرى.

وحول لاعبي ريكرياتيفو قال جيلبرتو "الفريق لديه ثلاثة حراس أقوياء يتبادلون اللعب في المباريات وجميعهم على مستوى جيد.. لديه ظهيرين جيدين أيضا هما باولو والبرازيلي ويرس، بالإضافة للاعب الوسط الكاميروني القوي للغاية بويوم، وصانع الألعاب البرتغالي إريفالدو".

وحذر جيلبرتو دفاع الأهلي من خط هجوم ريكرياتيفو ليبولو الذي يعتبره "أقوى خطوط الفريق" بحسب تعبيره، خاصة مع تواجد لاعبين مثل الفرنسي مامادو دياوارا صاحب أربعة أهداف في مباراتي الدور التمهيدي، والبرازيلي لويس فيليبي الذي سجل بدوره ثلاثة أهداف في مرمى بطل غينيا الاستوائية.

الجناح الأيسر الذي حصد ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي قال أن فريقه القديم لن يعبر هذا الدور بسهولة، مضيفا "ريكرياتيفو قادر على خلق الكثير من المشاكل للأهلي"، لكن الأفضلية في رأيه تبقى لرفاق الماضي نظرا لخبرة لاعبي الأهلي الكبيرة بالبطولة على حد تعبيره.

جيلبرتو قال سيحاول زيارة الأهلي أثناء وجوده في العاصمة لواندا وقبل السفر لمدينة ليبولو، مؤكدا في الختام أنه يتمنى أن يواصل الأهلي مشواره في البطولة بنجاح وتحقيق اللقب مرة جديدة في نهاية المشوار.