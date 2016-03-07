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جهاد جريشة لـ في الجول: رددت على المنتقدين داخل الملعب

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جهاد جريشة لـ في الجول: رددت على المنتقدين داخل الملعب جهاد جريشة لـ في الجول: رددت على المنتقدين داخل الملعب

قال الحكم المصري جهاد جريشة إنه رد في الملعب على من انتقدوه قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأحد.

وكان مسؤولو المقاولون متخوفين قبل صدامهم بحامل لقب الدوري المصري الممتاز بسبب إسناد المباراة لجريشة. (طالع التفاصيل)

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة لـFilGoal.com أنه جاهز تماما لإدارة مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد نظيره الأوغندي يوم 26 مارس المقبل، كما كشف عن موعد دخوله معسكر اعداد الحكام الخاص بكأس العالم.

وقال جريشة:" بالطبع سعيد وراض عن مستواي وإشادة الجميع عقب انتهاء المباراة".

وعن الانتقادات التي وجهت إليه قبل مباراة المقاولون العرب والزمالك الأحد رد جهاد:" لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور تمنع أي تصريحات قبل المباريات لذلك رفضت الحديث. أحب الرد على أي شيء خاص بي في الملعب وليس خارجه".

وأضاف " سأبدأ المعسكر الخاص بحكام كأس العالم المقبلة التي ستقام في روسيا من يوم 10 إلى 16 إبريل المقبل بالدوحة، وسيشمل المعسكر الحكام المرشحين لكأس العالم وهم من إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، على أن يكون هناك معسكرات جديدة عقب معسكر الدوحة كل 4 أو 6 شهور".

واستطرد "جاهز تماما لإدارة مباراة البوركيني أمام المنتخب الأوغندي".

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