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مصرع فتاة إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نتيجة تسرب غاز فى البحيرة

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مصرع فتاة إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نتيجة تسرب غاز فى البحيرة مصرع فتاة إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نتيجة تسرب غاز فى البحيرة
استقبل مستشفى بدر العام صباح اليوم "م ع ال" ومقيمة قرية عبد المجيد مرسى دائرة مركز بدر جثة هامدة، إثر إصابتها بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم.

بسؤال والدها "ع ال ع " فلاح ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام ابنته بإعداد الطعام بالمنزل، حدث تسرب للغاز من الموقد، وامتدت النيران لملابسها، مما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود حروق بأنحاء متفرقة بالجسم وجروح بفروة الرأس والجبهة. وتحرر المحضر 1232/2016 إدارى المركز .


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