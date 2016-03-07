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وصول المتهمين بقتل اللواء "نبيل فراج" إلى "الجنايات" لنظر إعادة محاكمتهم

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وصول المتهمين بقتل اللواء "نبيل فراج" إلى "الجنايات" لنظر إعادة محاكمتهم وصول المتهمين بقتل اللواء "نبيل فراج" إلى "الجنايات" لنظر إعادة محاكمتهم
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامح زين الدين وعفيفى عبد الله، المتهمون بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لحضور جلسة إعادة محاكمتهم فى القضية.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.


>اليوم.. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء "نبيل فراج"

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