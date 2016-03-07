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تأجيل طعن «الداخلية» علي حكم السماح لـ«قذاف الدم» بالسفر لـ18 إبريل

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تأجيل طعن «الداخلية» علي حكم السماح لـ«قذاف الدم» بالسفر لـ18 إبريل تأجيل طعن «الداخلية» علي حكم السماح لـ«قذاف الدم» بالسفر لـ18 إبريل

قذاف الدم (أرشيفية)

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الإثنين، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح ﻷحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي، معمر القذافي، بالسفر إلى جلسة 18 إبريل المقبل.

وأوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية “الإنتربول”، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ ﻻتهامه بتزوير جوازات سفر واختﻻس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه “النشرة الحمراء”، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

 

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