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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي أسوان

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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي أسوان مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي أسوان

أرشيفية

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الإثنين، فيما أُصيب 5 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بنبنان التابعة لمركز دراو في أسوان، حسبما افاد مراسل أونا.

وكان مدير أمن أسوان، اللواء عُمر ناصر، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو.

وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل الوفيات إلى مشرحة كوم أمبو العمومية، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابةالعامة، لتتولى التحقيق.

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أونا