66 قضية تموينية بمركز ساحل سليم في أسيوط‎

قال سامح عبدالعليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، اليوم الأثنين، إنه تم تحرير 66 قضية تموينية متنوعة بقرى المركز خلال شهر في حملات مختلفة على الأسواق والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح رئيس المركز أن تلك المحاضر تنوعت ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم انتظام سجل الدقيق وسلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر، واستخدام اسطوانات صغيرة في غير الغرض المخصص في حملات تموينية متنوعة، مشيرًا إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تنفيذ الحملات التموينية على كافة منافذ البيع والأسواق والمخابز لضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع.

وأشار«عبدالعليم» إلى قيام إدارة الشئون الإجتماعية بالمركز بربط 45 حالة معاش ضماني و6 حالات إغاثة ومساعدة وفاة؛ فضلًا عن تحويل 28 حالة للكشف الطبي بأسيوط تمهيدًا لحصولهم على معاش ضماني، وربط حالة مساعدة أسر مقاتلين، مشيرًا إلى تنفيذ 18 مشروع بقريتي المطمر والشامية، بتكلفة تصل إلى 18 ألف جنيه ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية بالإضافة إلى استلام 79 فيزا كارت خاص بمشروع تكافل وكرامة لتوزيعها على المواطنين، وذلك خلال الشهر الماضي لافتًا إلى أن إدارتي التموين والشئون الاجتماعية بساحل سليم تحاولان أن تقدما أفضل الخدمات وإزالة المعوقات أمام المواطنين بقرى المركز خاصة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.