خبر في الجول – مدرب جورماهيا الكيني ينضم لجهاز ماكليش في الزمالك بدلا من أليكس راي

يصل اليوم الاثنين الأسكتلندي فرانك نوتال للانضمام لجهاز مواطنه أليكس ماكليش في الزمالك.

ويحل نوتال في مكان أليكس راي، الذي لم يترك وظيفته كمدرب لنادي سانت ميرين الأسكتلندي، كما علم FilGoal.com.

وسبق لنوتال، الذي يدرب حاليا نادي جورماهيا الكيني، العمل مع ماكليش في رينجرز كمدرب لياقة بدنية.

وقالت عدة تقارير كينية في فبراير الماضي إن نوتال سيترك وظيفته كمدرب لجورماهيا بعد خلاف مع إدارة النادي عقب طلبها أن تخفض راتبه 50%.

وبعد تقارير أشارت لرحيله، عاد نوتال مرة أخرى لجورماهيا الذي حصل معه على الدوري الكيني الموسم الماضي.

وخسر جورماهيا أمس الأحد أمام ليوبار في الجولة الرابعة من الدوري الكيني، وهي الخسارة الأولى للفريق منذ 35 مباراة حيث يحتل المركز الـ11 بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات.

ويعد نوتال من المدربين الرحالة حيث كان مدربا للياقة البدنية في بريستول سيتي الإنجليزي ورينجرز الأسكتلندي، ثم مدرب مساعد في النصر السعودي مع البرتغالي أرتور جورج.

وبعدها عمل كمدرب لياقة بدنية مع منتخب انجلترا تحت 17 عاما، ثم مع نادي ميدلزبره، قبل أن يعمل كمستشار للاتحاد الصيني لكرة القدم ولنادي هيبرنيان الأسكتلندي.

كما عمل نوتال كمدرب مساعد لمنتخب الصين مع المدرب الصيني هونجبو جاو، قبل أن يعمل أيضا كمدرب مساعد لنادي هاينيو ثم يذهب إلى نادي جورماهيا الكيني في أول مهامه كمدرب منذ سبتمبر 2014.

وكان أليكس ماكليش قد فاز أمس الأحد لأول مرة مع الزمالك في لقائه الثاني مع الفريق، حيث فاز على المقاولون العرب 2-0 بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي 3-1.

ويحتل الزمالك وصافة الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي.