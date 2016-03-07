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وفد ألماني يزور مطار الغردقة لمتابعة إجراءات التأمين

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وفد ألماني يزور مطار الغردقة لمتابعة إجراءات التأمين وفد ألماني يزور مطار الغردقة لمتابعة إجراءات التأمين

مطار الغردقة – أرشيفية

كشفت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، أن وفدًا من خبراء الأمن والنقل تابعين لوزارة النقل الألمانية سيقوم بزيارة مطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات المتبعة لتأمين السائحين الألمان والطائرات المغادرة من المطار إلى ألمانيا بداية من 11 مارس الجاري لعدة أيام.

جاء ذلك بعد استجابة السلطات الأمنية المصرية ووزارة الطيران لمطالب وزارة النقل الألمانية بشان إتخاذ إجراءات جديدة لتأمين السائحين والطائرات وإجراءات التفتيش وتسجيل الدخول للمطار والتأكد من تنفيذ سلطات الطيران المدني الملاحظات التي أبدتها وزارة النقل الألمانية بشأن بعض الإجراءات التي تحتاجها شركات الطيران اللمانية للاستمرار في تسيير رحلاتها إلى مع تطبيق إجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين، مع ضرورة مرورها على أجهزة الكشف عن المفرقعات و”x ray”.

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