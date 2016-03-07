ضبط كيلو «بانجو» و2090 مخالفة مرورية وتنفيذ 800 حكمًا جنائيًا في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الإثنين، من ضبط “عاطل”، بحوزته “كيلو من نبات البانجو المخدر”، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بضبط المدعو “البراء. م”23 سنة-عاطل، مقيم بـبندر المنيا.

كما كان بحوزة المتهم” 2 لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوى كمية من نبات البانجو المخدر”، والتي تزن نحو كيلو جرام “بقصد الإتجار”، فضلًا عن مبلغ مالي.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3101 إداري قسم المنيا.

وشنت إدارة مرور المنيا، حملة لفحص السائقين المتعاطين للمخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات إيجابية.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، التي قامت بها إدارة مرور المنيا.

تم فحص 20 عينة، أسفرت عن إيجابية 5 حالات تعاطي مواد مخدرة.

وتمكنت وحدتا تنفيذ الأحكام، وإدارة المرور بالمنيا، من تنفيذ 800 حكمًا جنائيًا، تضمنت ” 4 جنايات،491 حبس جزئي،-100حبس مستأنف،153غرامات جزئية، 16غرامات مستأنفة، 36 مخالفات، و1جندي هارب”.

كما تلقى مدير أمن المنيا، بيانًا من إدارة المرور، يفيد بتحرير 2090 مخالفةً مرورية، شملت “6 سيارة، 1198 مخالفة سيارة، و886 مخالفة دراجة بخارية”.