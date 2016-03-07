بعد 7 أيام| العاملون المؤقتون في أسوان ينهون اضرابهم

أنهى العاملون المؤقتون بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، اضرابهم عن العمل الذي استمر نحو سبعة أيام متواصلة باعتصامهم أمام ديوان عام المحافظة، حسبما أفاد مراسل أونا.

وترتب على الاضراب انتشار أكوام القمامة في الشوارع، نظرًا لامتناع عاملين النظافة عن العمل لحين الاستجابة إلى مطالبهم.

وقال أحد العاملين المؤقتين “إنهم قاموا بإنهاء الاضراب عقب اجتماع محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، مع اثنين من ممثلي العُمال بحضور السكرتير العام اللواء محمد عاطف”.

وأضاف العامل، ” أن حضر خالد عبد الصادق، مندوب وزارة المالية، ومدير حسابات المحافظة”.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إضافة الحد الأدنى للرواتب على حسب الأسبقية في التثبيت على الدرجات الشخصية كحلٍ مبدئي لحين حل الدرجات المالية الدائمة.

ومن المقرر بدءها من رواتب شهر أبريل القادم.

وأضاف العامل – في تصريح خاص – ” أنه فور تلقيهم تلك الوعود من اللواء مجدي حجازي، إتجه عمال شركة النظافة، للبدء في تنظيف الشوارع على الفور”.

واستأنفوا العمل، وذلك لما نتج عن امتناعهم من تراكم لأكوام القمامة في شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن العاملين المؤقتين المضربين عن العمل ما بين موظفين وفنيين ومشرفين وعمال بالوحدات المحلية لمحافظة أسوان.