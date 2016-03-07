رفع وإزالة 3698 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال فبراير بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 3698 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، بمساحة 148 فدان و14 قيراط و7 سهم على مدار شهر فبراير الماضي، خلال حملات الإزالة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الوحدات المحلية فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن التقرير الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا أوضح الجهود التى بذلتها المديرية خلال الفترة الماضية، حيث تم ازالة 247 حالة بالعدوة بمساحة 8 فدان و17 قيراط و15 سهم و511 حالة بمغاغة بمساحة 17 فدان و22 قيراط و21 سهم، بالإضافة غلى 284 حالة ببنى مزار بمساحة 11 فدان و19 قيراط و18 سهم، و144 حالة بمطاى بمساحة 4 فدان و18 قيراط و4 سهم و386 حالة بسمالوط بمساحة 12 فدان وقيراط و22 سهم.

كما أزالت المديرية 189 حالة بالمنيا بمساحة 7 فدان و18 قيراط و15 سهم و469 حالة بأبو قرقاص بمساحة 15 فدان و11 قيراط وسهم و365 حالة بملوى بمساحة 29 فدان و15 قيراط وسهم و808 حالة بدير مواس بمساحة 29 فدان و21 قيراط و4 سهم، بالإضافة إلى 295 حالة إصلاح زراعى على مساحة 10 فدان و11 قيراط و16 سهم.

وفى سياق آخر، تعقد محافظة المنيا الأربعاء المقبل اجتماعا موسعا بالتعاون مع مديرية الصحة حول فيروس زيكا، وذلك ضمن برنامج المكافحة المتكاملة بمشاركة رؤساء مجالس المدن التسع ومدير شئون البيئة ومديرية الطب البيطري ووكلاء وزارات الأوقاف والري ومدير قناة الصعيد و إذاعة شمال الصعيد.

أوضح دكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة، أن الاجتماع يناقش جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية من أعمال الرصد والمكافحة المتكاملة للطور اليرقى والطور البالغ للبعوض الناقل للمرض، وذلك في الأماكن الموجود بها برك ومستنقعات، مما يشكل خطرا يتسبب عنه ارتفاع كثافة البعوض وظهور الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما يتناول الاجتماع شرحا لأوجه التعاون بين الأجهزة المعنية ومديرية الصحة في القضاء والمكافحة على الحشرات خاصة مع قرب فصل الصيف.