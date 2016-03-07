بالصور.. ضبط تماسيح و 49 متهما وهدم حمامات سباحة فى وكر "الدكش" بالجعافرة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن حملة مكبرة على قرية الجعافرة، أحد أضلاع المثلث الذهبى، والذى يضم قريتى كوم السمن والقشيش التابعتين لمركز شبين القناطر القليوبية، لضبط " أمين حافظ " "والدكش" المتهمين فى وقائع قتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالخانكة وشبرا الخيمة.

ووجدت عناصر الأمن مجموعة من التماسيح كان يستخدمها أفراد عصابة الدكش لترهيب أهالى القرية وعدد من الفيلات بها حمام سباحة، إلى جانب العديد من المنازل الكبيرة.

وفور دخول القوات اكتشفوا أن عصابة أمين حافظ وابنه الدكش يقومون بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، وتبادلت القوات إطلاق النار معهم، وتبين أنهم قاموا ببناء عدة تحصينات ودشم داخل الزراعات، وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات و4 محكوم عليهم فى قضايا جنائية، و6 هاربين من أحكام، وضبط 39 متهما ينتمون لعصابة أمين حافظ وولده الدكش.

فيما قامت قوات الأمن والوحدات المحلية بمركز شبين القناطر بإزالة الأماكن التي كانوا يتمركزون فيها وتمشيط الجنائن والحدائق الموجودة بالمنطقة بحثا عن أي عناصر إجرامية أخرى.

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ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة