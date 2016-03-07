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رئيس الوزراء يوافق على سفر ٢٩٣ قطعة أثرية للمشاركة بمعرض بإنجلترا

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رئيس الوزراء يوافق على سفر ٢٩٣ قطعة أثرية للمشاركة بمعرض بإنجلترا رئيس الوزراء يوافق على سفر ٢٩٣ قطعة أثرية للمشاركة بمعرض بإنجلترا
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بسفر ٢٩٣ قطعة أثرية ضمن معرض "آثار الغارقة" المقرر إقامته بإنجلترا منها ٢٣ قطعة بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، و١٢ قطعة أثرية بمتحف مكتبة الإسكندرية .

كما تضمنت القطع الأثرية ٢٠٩ قطع بالمتحف البحرى بالإسكندرية، و١٨ قطعة بالمتحف المصرى، و٣١ قطعة بالمتحف القومى بالإسكندرية، وذلك لعرضها بمعرض "آثار مصر الغارقة" بالمتحف البريطانى بالعاصمة البريطانية لندن وذلك فى الفترة من ١٢ مايو حتى ١٢ سبتمبر ٢٠١٦ ويمكن أن يتم تمديده لمدة شهرين.

وتضمن القرار أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف الكامل والسيطرة التامة لوزارة الآثار حتى إعادتها لمصر مرة أخرى سالمة، كما تتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لنقل القطع الأثرية وعرضها وصيانتها على أن يتحمل المتحف الأوروبى للآثار الغارقة جميع نفقات النقل والتأمين والتغليف والشحن.


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مصر 365

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