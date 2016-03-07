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الصحة : جارى عرض التقرير الفنى لمناقصة الألبان على لجان البت

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الصحة : جارى عرض التقرير الفنى لمناقصة الألبان على لجان البت الصحة : جارى عرض التقرير الفنى لمناقصة الألبان على لجان البت
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن التقرير الفني النهائي الخاص بالممارسة المحدودة لتوريد الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، جارى عرضه على لجنة البت واعتماده.

وقال وزير الصحة فى تصريحات صحفية اليوم أنه من المقرر يتم الفض المالى للمارسة للإطلاع على الأسعار المقدمة من الشركات المقبولة فنيا يوم 13 مارس الجاري، وذلك في حالة عدم ورود شكاوى خاصة بالتقرير الفني.

وأشار وزير الصحة إلى أن التقرير الفني النهائي ورد في 3 مارس 2016 ، حيث انتهي إلى رفض 3 أصناف مقدمة من إحدى الشركات المتقدمة للممارسة، وتم قبول العرض المقدم من الثلاث شركات بـ 6 أصناف ألبان أخرى.

وأكد وزير الصحة والسكان أن الألبان متوافرة ولا يوجد نقص بالأسواق والمخزون يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف، موضحاً أنه لا صحة لما أثير حول توريد ألبان للأطفال حديثي الولادة بمواصفات خاصة تصنع خصيصاً لجمهورية العربية ولا تباع في بلد المنشأ.

رئيس الوزراء يستعجل "الصحة" للانتهاء من التقارير الفنية لعينات مناقصة ألبان الأطفال.. مصادر: قلق من نفاد المخزون الاستراتيجى لتأخر المناقصة.. وتؤكد: 3شركات تتنافس على"التورتة" المدعمة بـ500 مليون جنيه
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