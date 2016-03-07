تطبيق منظومة جديدة للصرف الصحي بقرى محافظة بني سويف

يوقع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بروتوكولا للتعاون المشترك بين المحافظة والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ومؤسسة نهضة بني سويف لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين، وذلك غدا الثلاثاء.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن البروتوكول يتضمن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية كنموذج لتطبيق وحدات المعالجة المدمجة والتي تعمل بنظام (MBR)، والتي تم تطبيقها منذ فترات بعيدة في العديد من دول العالم وبعض الدول العربية، ومن أهم ما يميزها قلة مساحة الأرض المطلوبة للإنشاء وجودة المياه الناتجة من المعالجة (معالجة ثلاثية)، بحيث يمكن استخدامها في الزراعة وفقا لمعايير واشتراطات الكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة "الصادر من المركز القومي لبحوث الاسكان"، فضلا عن امكانية استخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد.