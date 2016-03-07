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بالصور.. وقفة للعاملين بـ"مياه الشرقية" أمام الشركة للمطالبة بصرف التراكمى

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بالصور.. وقفة للعاملين بـ"مياه الشرقية" أمام الشركة للمطالبة بصرف التراكمى بالصور.. وقفة للعاملين بـ"مياه الشرقية" أمام الشركة للمطالبة بصرف التراكمى
نظم العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة الرئيسى بالزقازيق، للمطالبة بتطبيق الأحكام القضائية التى حصلوا عليها وتقضى بأحقيتهم فى صرف التراكمى.

وتجمع العاملون أمام الشركة من ناحية مديرية الإسكان، حاملين بطاقات لافتات مدون عليها عبارات تطالب بتطبيق أحكام القضاء، معربين عن غضبهم لعدم تنفيذ التراكمى وصرف زيادة 7%، وتنفيذ 1500 حكم قضائى بصرف الراتب التراكمى، لافتين إلى أنهم لجأوا للقضاء بعد مفاوضات عديدة مع الإدارة والتى فشلت جمعيها .

وأكد المحتجون أن المرتبات بالشركة متدنية بشكل كبير، بسبب عدم قيام اإمدارة بتطبيق التراكمى منذ سنوات، لافتين إلى أن جميع العاملين بالمحافظات الأخرى رواتبهم مضعفة بالمقارنة بالشرقية، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لضغوط وتهديد بعضهم بالنقل التعسفى بسبب مطالبتهم بحقوقهم، على حد قولهم.

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