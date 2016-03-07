محافظ أسيوط: إعداد المخططات التفصيلية لمركزى الغنايم والبدارى

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تعليماته بالبدء فى إعداد المخططات التفصيلية لمدن الغنايم، والبدارى وساحل سليم عقب اعتماد المخططات الاستراتيجية لهذه المراكز، والتى وردت للمحافظة بقرارت تم اعتمادها من وزير الإسكان وقرارات النشر فى الجريدة الرسمية.

صرحت بذلك المهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة أسيوط، وأن المخططات التفصيلية يتم إعدادها الآن بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المهندسية العسكرية ومحافظة أسيوط والهيئة القومية العامة للتخطيط العمرانى عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة اللتخطيط العمرانى بالقاهرة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتى للتيسير على المواطنين استصدار التراخيص للبناء ومنع البناء العشوائى، فضلًا عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة، مشيرًا إلى الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط و201 قرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

فيما أمر الدسوقى رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة بمتابعة حملات النظافة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتجويد جميع الخدمات المقدمة للأهالى.

وفى نفس السياق، قال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، إن المركز قام بتحرير 51 محضرا تموينيا ونظافة وبيئة وإزالة 28 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إصدار 13 رخصة مبانى وتركيب مرافق لبعض المنازل خلال 10 أيام.

وقال رئيس المدينة إنه تم إزالة 12 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة و6 حالات تنظيم بالإضافة إلى إصدار 10 قرارات إزالة تنظيم للمخالفين، وجار استكمال الإجراءات لتنفيذها، وتحرير 42 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارة تموين الغنايم ومركز الشرطة وتنوعت المحاضر ما بين تجميع أسطوانات بوتاجاز وبيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إعلان عن أسعار وعدم مزاولة نشاط ونقص، كما أنه تم تحرير 5 محاضر بيئة و4 محاضر نظافة، وتم ضبط أحد المواطنين والمقيم بقرية المشايعة حيث إنه قام بتصنيع كميات من الردة المغشوشة والسماد وبعض المنظفات الصناعية وتلاحظ وجود العديد ماكينات التصنيع والموازين والعبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وعمل محضر وإحالته للتحقيق.

وتم تركيب مرافق (مياه – كهرباء ) لـ5 وإصدار 13 رخصة مبانى ورخصة محل تجارى، ويتم رفع المخلفات بالمدينة والقرى التابعة للمركز من خلال حملات النظافة بصفة يومية وإجمالى ما يتم رفعه يوميا حوالى 50 طنا، وتضم عدة مناطق بقريتى دير الجنادلة والعزايزة ومدرسة الغنايم والجمعية الزراعية بالغنايم والنصيرات والعداوية.

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