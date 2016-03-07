بالصور.."خلى فنون جميلة" فعالية دشنها طلاب جامعة الإسكندرية لتطوير الكلية

دشن طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فعالية تحت عنوان "خلى فنون جميلة" لتطوير وتجميل ساحة الكلية والمسرح، لتعرضها لعوامل جوية وتشققات مما يسىء من مظهرها.

وقال أحمد القاضى، رئيس اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة، إن الكلية تعانى من أعمال ترميمات لتعرضها لتشققات، مما يسىء من مظهرها الخارجى، مشيرا إلى أن الطلاب يقضون أوقاتا كبيرة فى الحرم الجامعى يبتكرون الأعمال الفنية، مما أتاح لهم الفرصة فى تدشين الفعالية لكى تكون الكلية فى أفضل صورة.

وأضاف أن كلية الفنون الجميلة واجهة للفن والجمال، لذلك لابد أن تكون فى أفضل حال وصورة بمجهود الطلاب.

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