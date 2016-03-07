تكريم الطلاب المتميزين وحفظة القرآن الكريم بمركز العدوة بالمنيا

أقامت إدارة العدوة التعليمية بالمنيا، حفلاً لتكريم المتميزين فى مسابقة اوائل الطلاب والمتميزين فى الأنشطة التربوية وحفظة القرآن الكريم للعام الدراسي 2015/2016، بالقاعة الكبرى بمجلس مدينة العدوة، وذلك فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذي يوافق 18 الشهر الجاري.

حضر الحفل رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود سعد رئيس مركز ومدينة العدوة ومدير الادارة التعليمية بالعدوة وعدد كبير من التنفيذيين والشعبين ومجلس الاباء بالمدارس.

وقال وكيل الوزارة فى بيان للمحافظة اليوم، إن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع الطلاب على التفوق العلمى، وتنمية وإذكاء روح المنافسة العلمية فيما بينهم وتفعيل دور المنهج الدراسى ودعم الاخلاق والقيم التربوية، بالإضافة إلى إبراز القدرة على العمل التعاونى والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وعرض الحفل موجز لانجازات إدارة العدوة، ثم عرض مسرحى لتلاميذ مدرسة البسقلون الابتدائية بعنوان محاكمة فيروس c، وفى ختام الحفل تم تكريم المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز.

وفى سياق آخر، ضبطت وحررت مديرية التموين بالمنيا 55 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملة اسفرت عن تحرير 29 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط 171 كرتونة من زيت الطعام ناقصة الوزن و74 استيكر يحمل علامة تجارية مقلدة و5.5 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المتنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية ـ إدارة منشاة بدون ترخيص.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تحرر 26 قضية تموينية، جاءت ما بين "إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجين ـ عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس" مخالفين بذلك القوانين والقرارات التموينية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.