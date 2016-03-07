ميناء الإسكندرية يستقبل 89 ألف طن قمح ومواد بترولية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتراكية على الأرصفة بلغ 53 سفينة جارى العمل عليها، منها شحنة مازوت بحمولة 30 ألف طن جارى تفريغها من السفينة "بيرساس" قادمة من اليونان، كما يجرى تفريغ شحنة بترول خام من على السفينة "هيستيريا كورال" بحمولة 32 ألف طن قادمة من إنجلترا.

كما يجرى تفريغ شحنة قمح من السفينة "ليون" بحمولة 27 ألف طن قادمة من روسيا. هذا وتستمر حركة العمل بشكل طبيعى، وتم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء.

وأضاف الغندور خلال بيان هيئة الميناء اليوم، أن اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، قد ترأس اجتماعاً لقيادات الميناء لتنفيذ توجيهات وزير النقل خلال زيارته للميناء يوم السبت الماضى، وقد أشاد الدكتور الجيوشى خلال الزيارة بمستوى الأداء، وطالب ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعنصر البشرى وربط الترقيات والحوافز بمستوى الأداء، كما أكد الدكتور الجيوشى على ضرورة دراسة أى مشروع دراسة شاملة قبل الطرح، حتى لا تتعارض المشروعات مع المخطط العام والمستقبلى للميناء.

وطالب أن يشهد شهر مارس الحالى طرح المشروعات الجاهزة للطرح، مؤكداً على ضرورة مراجعة جميع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى وقع عليها الميناء، وذلك لتفعيلها والتأكد من أنها تعود بالفائدة على الميناء وليست أوراقا تم التوقيع عليها فقط .

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