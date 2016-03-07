محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد كلية الحرب العليا لأكاديمية ناصر العسكرية

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وفد كلية الحرب العليا لأكاديمية ناصر العسكرية، برئاسة اللواء طيار أركان حرب هشام محمد السيد نائب مدير كلية الحرب العليا والعميد بحرى سامح على عبد العزيز رئيس كرسى القوات البحرية، والعميد أشرف فاروق محمد رئيس كرسى المخابرات الحربية والاستطلاع وعدد 25 دارسا مصريا من الدورة رقم 39 حرب عليا و5 دارسين من الدورة السابعة عشر للتأهيل لقيادة التشكيلات.

وتأتى زيارة الوفد لمحافظة الإسماعيلية للتعرف على مدى التطور الذى تحقق على أرض المحافظة فى المجالات كافة، واستطلاع المحاور الرئيسية للتنمية بالمحافظة.

وعقد المحافظ لقاء موسعا مع أعضاء الوفد الزائر بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمهندس سامى عبد العزيز حمودة وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم عرض داتا شو عن ملامح التنمية الشاملة بالإسماعيلية، والرؤية المستقبلية للمحافظة ومحاور التنمية فى مختلف المجالات والمحاور التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى عرض للمشروعات القومية التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

وتم تبادل الدروع والميداليات والهدايا التذكارية بين أعضاء الوفد ومحافظ الإسماعيلية .

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