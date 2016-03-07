فريق من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد يزور كلية الزراعة بجامعة القناة

استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وفد لجنة إعادة تقييم كلية الزراعة والمشكلة من الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد، والتى تضم كل من الدكتور هشام خليفة، رئيس الفريق، والسادة أعضاء الفريق وهم الدكتور صبحى أحمد أبو النجا والدكتور عبده سعود، الأستاذ الدكتور محمد موسى محمد حسين بحضور الدكتور شريف عبد الحق رضوان عميد الكلية والدكتور عبد الرحيم على منسق الزيارة والدكتورة ثناء النحلة مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ممدوح غراب إن الجامعة تتبع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى طرق التعليم والبحث العلمى، ما كان له الأثر الكبير فى تقدم الجامعة محليا وعربيا وإفريقيا وعالميا وأنها تهتم بجميع القطاعات والكليات، وأنه يرحب بوفد الهيئة القومية للاعتماد والجودة على أرض الجامعة.

وأكد الدكتور هشام خليفة، رئيس الفريق، إن الزيارة تأتى فى إطار التعاون بين هيئة ضمان الجودة والاعتماد وجامعة القناة للنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية بالكلية وعقب ذلك توجه الفريق إلى كلية الزراعة وكان فى استقبالهم الدكتور شريف رضوان عميد الكلية والدكتورة إيمان مغازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لتقييم ماتقدمه المؤسسة داخل إطار الجامعة ومدى دعم الجامعة للمؤسسة التعليمية ومدى ارتباط رسالة واستراتيجية المؤسسة برسالة الجامعة واستراتيجيتها.

وتفقد الوفد جميع مبانى الكلية من معامل دراسية وبحثية وقاعات وفصول دراسية ومكتبات الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص والمزرعة التعليمية والمتاحف والأنشطة الطلابية والعيادة الطبية وبعض الوحدات والإدارات، وتم عقد لقاءات مع القيادات الأكاديمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب سواء مرحلة البكالوريوس أو الدرسات العليا وأعضاء الجهاز الإدارى بالكلية.

ومن المنتظر أن يقوم الفريق بفحص الملفات والوثائق الخاصة بالمعايير والجداول الدراسية (النظرية والعملية) واللوائح الدراسية، كما سيقوم بحضور العديد من المحاضرات النظرية والعملية للطلاب وتفقد كنترولات طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا .

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